Kluivert jr. sul futuro: "Non so cosa succederà. L'Ajax pensa solo ai soldi"

Uno dei grandi obiettivi della Roma, Justin Kluivert, ha parlato ai microfoni di Fox Sports dopo l'amichevole disputata dall'Olanda Under-21 con i pari età del Paraguay: "Quello che posso dire è che ora farò una bella vacanza. Per il futuro vedremo, devo scegliere. Non sono ancora convinto al cento per cento di nessuna soluzione. Ora ci sto pensando tranquillamente e non escludo di restare all'Ajax. Mi è stato detto che dovevo firmare il rinnovo, altrimenti sarei dovuto andar via. Questo mi ha fatto iniziare a pensare. Mi sento sotto pressione: la cosa più importante per l’Ajax è che io estenda il mio contratto. Quindi non si tratta di calcio, ma di denaro“, le parole riportate da vocegiallorossa.