Kluivert: "Mia mamma mi ha promesso un lecca lecca per il gol"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

l termine del match contro l'Istanbul Basaksehir è intervenuto Justin Kluivert ai microfoni di Roma TV, riportate da Vocegiallorossa.it.

Stai trovando continuità, ancora un altro gol. Sei felice?

"Si, ma sono felice di aver vinto e questa vittoria ci dà grande fiducia".

Fonseca ti dice di accentrarti molto?

"Si, mi piace il mio ruolo e sono contento di giocare per migliorare".

Una dedica particolare per il gol?

"Ho detto a mamma che avrei segnato per lei e lei mi ha risposto che se avessi segnato mi avrebbe regalato un lecca-lecca. Ora voglio un lecca-lecca dopo l'Inter e uno dopo il Verona".