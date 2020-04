Kluivert: "Non capisco il governo: che differenza c'è tra correre al parco e farlo a Trigoria?"

vedi letture

Nella lunga intervista rilasciata al sito ufficiale della Roma, Justin Kluivert ha parlato del periodo difficile che sta vivendo il calcio a causa della pandemia, dichiarando di non aver compreso appieno le nuove disposizioni governative.

Come’è allenarsi da soli? È difficile trovare le giuste motivazioni?

"Io sono sempre motivato. Ho grandi obiettivi e questi mi mantengono sempre motivato. Mi sto allenando ancora più duramente non solo per mantenermi in forma ma per continuare a migliorare".

Ti sembra strano che il Governo abbia dato il via libera agli allenamenti per gli atleti individuali dal 4 maggio mentre i calciatori devono attendere fino al 18?

"Sì mi sembra decisamente strano, ovviamente tutti vogliamo ricominciare il prima possibile. Non mi sembra ci sia molta differenza tra il rischio di correre individualmente in un parco con altra gente intorno a noi e il farlo a Trigoria con i soli compagni di squadra, anzi… Ma non spetta a noi decidere. Vogliamo tornare a giocare il prima possibile ma la decisione non dipende da noi. Attendiamo le scelte e ci faremo trovare pronti".