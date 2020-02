© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attaccante olandese della Roma, Justin Kluivert, ha parlato così del suo rapporto col padre, una figura ingombrante per la sua carriera, sia in positivo che in negativo: "È il mio idolo, la guida che ho sempre seguito fin da bambino. Ha fatto così tante cose nella sua carriera... tutti abbiamo un modello da seguire. Per un compleanno mi regalò una mela di vetro e mi disse che la mela non cade mai lontano dall'albero. Per me fu una cosa speciale. Anche lui aveva bei numeri (a Justin viene fatto vedere qualche gol del padre ndr). Sono molto diverso da lui, però vedendo questi video penso di aver ereditato qualche giocata. Al Barcellona fu una bella parte della sua carriera. Io dopo le partite potevo correre in campo e giocare con i miei fratelli, siamo in due dalla stessa madre, due da un'altra. Con i miei fratelli giocavamo ovunque, che fosse in uno stadio enorme o per strada", ha detto nella chiacchierata con DAZN.

Ma c'è anche il rovescio della medaglia: "Mio fratello gioca con la U13 del Barcellona e sta andando alla grande. Molti pensano che io giocassi nell'Ajax e lui nel Barcellona grazie a mio padre, ho sempre risposto di venirmi a vedere a giocare... Questo mi ha reso il giocatore che sono oggi, era qualcosa che mi bruciava dentro".