Kluivert rivela: "Avevo chesto il numero 11, ma Kolarov è stato irremovibile"

vedi letture

Nella lunga intervista rilasciata al sito ufficiale della Roma, Justin Kluivert ha parlato del numero di maglia che ha scelto per questa stagione, diverso rispetto a quello indossato nel 2018-19: "Quando sono arrivato qui, ho scelto di giocare con il numero di maglia del mio amico Abdelhak Nouri, a cui penso sempre. Mi sono detto che, sebbene non lo avessi comunicato pubblicamente, avrei giocato con il numero 34 per un anno. Volevo farlo per lui, era un modo per essergli sempre vicino. Poi, questa estate, è arrivato il momento di cambiare. Volevo il numero 11, a dire la verità, ma ce l’ha Aleksandar Kolarov. Gli ho chiesto di darmelo un centinaio di volte, ma non è stato possibile".

Glielo hai davvero chiesto? Sei stato molto coraggioso.

"Sì, sì. Ma non ha ceduto. Avevo pensato anche ad altri numeri, ma non erano disponibili neppure quelli. Quindi ho pensato che avrei giocato con il 99 sulla schiena. Sono nato nel 1999, l’ho scelto per questo motivo".