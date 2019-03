Kluivert: "Roma, sono ancora convinto di aver fatto la scelta giusta"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attaccante della Roma Justin Kluivert è stato intervistato da SportWeek, inserto de La Gazzetta dello Sport. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni:

Tuo padre ha detto che forse avresti fatto bene a restare all’Ajax un’altra stagione…

"Non sono d’accordo e credo nemmeno che volesse lanciarmi un messaggio di questo tipo. Nel caso sarebbe la sua opinione e la rispetto. Ma resto convinto di aver fatto la scelta giusta e credo che una svolta positiva per me ci sia già stata da un mese a questa parte. Giocare a Roma è anche un modo per esplorare il mio potenziale di uomo e di calciatore e la mia libertà".

Pensavi sarebbe stato più facile adattarsi alla Serie A?

"Mi sono confrontato con un calcio più tattico rispetto a quello cui ero abituato. Devo essere più esigente con me stesso perché so che posso tirare fuori molto di più. E devo imparare a togliermi qualche pressione da dosso".