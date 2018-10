Kluivert: "Spero di fare tanta strada a Roma. Devo migliorare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attaccante Justin Kluivert, ai microfoni di Roma TV commenta il 5-0 al Viktoria Plzen: "Esordio e gol in Champions League, una serata speciale? Sì sono molto contento è una bella soddisfazione spero di fare tanta strada con questa maglia. Le indicazioni del mister? Ci alleniamo bene tutta la settimana, il mister cura ogni dettaglio. Oggi ho provato a fare del mio meglio e ci sono riuscito, un gol speciale che dedico al mio amico Nouri, siamo tutti con lui. Hai fatto bene anche in fase difensiva te lo chiede il mister? Sì è la cosa in cui sono migliorato di più ma devo continuare a lavorarci. Il mister dice sempre che se difendiamo tutti insieme abbiamo più possibilità poi di ripartire in avanti e oggi lo abbiamo fatto bene. Quando hai saputo che avresti giocato? Oggi ho avuto la conferma. Il mister mi dice sempre di farmi trovare pronto e oggi l'ho fatto. Dove pensi di poter migliorare? Sono ancora molto giovane e devo migliorare in tutto".