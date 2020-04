Kluivert, un anno dietro le quinte ma con Fonseca viaggia al doppio

Justin Kluivert è cambiato: non è ancora maturo del tutto, ma viaggia al doppio rispetto al ragazzo timido arrivato due estati fa a Roma. Ora, come il resto della squadra, passa a casa la quarantena, si allena e scalpita sui social. “Non vedo l’ora di tornare in campo” ha scritto ieri su Instagram. Il tempo lo passa svolgendo gli esercizi ricevuti dallo staff di Fonseca e rispetto ad alcuni suoi compagni può godere anche di una piscina che gli permette di avvicinarsi quanto più possibile alle sedute che farebbe a Trigoria. Poi c’è spazio anche per qualche torneo a FIFA 20 e tanto Netflix con la serie di Jordan a fare da sfondo. Tutto questo nella speranza che possa riprendere presto il suo posto nella formazione di Fonseca perché a differenza del suo primo anno nella Roma, adesso è un capitale della squadra.

CAMBIAMENTO - L’adattamento dal campionato olandese è stato complesso e recentemente lo ha confidato anche ai media di casa. “In questa stagione è stato tutto più semplice perché sapevo cosa mi aspettava e sapevo come affrontare le squadre” ha spiegato Kluivert. Lui che al suo sbarco a Fiumicino è stato accolto da circa 400 tifosi, ma che poi non è stato in grado di rispettare le aspettative nell’immediato. Quest’anno ha cambiato marcia e non solo nel numero dei gol (7 tra campionato e coppe), già 5 in più della passata stagione. Ha migliorato quasi tutti i suoi parametri. Ha acquisito maggior fiducia e lo si vede dai tentativi di tiro in porta (1,9 a partita rispetto allo 0,7 del 2018-19). Anche nei dribling appare più sfrontato, raddoppiando le volte che riesce a saltare l’uomo (2,8 a gara). Gioca molti più palloni rispetto al passato e tante volte lo ritroviamo a rincorrere l’avversario dopo una palla persa o semplicemente per dare maggior equilibrio alla Roma. Ogni tanto sbaglia ancora nelle scelte finali, ma Fonseca per questo usa la discriminante dell’età. Una cosa è certa, Kluivert può vantare della fiducia dell’allenatore e lo si capisce dai minuti giocati. Solo in Serie A sono 1371 in 18 partite, praticamente 30 in più dello scorso anno ma con undici presenze in meno.