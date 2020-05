KMPG - Come il Coronavirus cambia il calcio: crollo Premier, la A perde meno della Liga

Il calcio non uscirà immune dal Coronavirus, è abbastanza chiaro a tutti. Ma come cambieranno i conti del calcio dopo la pandemia che ha bloccato il mondo? Gli esperti di KMPG, attraverso la piattaforma Football Benchmark, hanno ipotizzato le variazioni nel valore dei calciatori rispetto a febbraio 2020. E le conseguenti perdite per il mondo del pallone.

I due scenari. L’ipotesi di completare la stagione 2019/2020 a porte aperte è da escludere. Per questo, la società olandese ha ipotizzato due scenari. Il primo prevede che le 10 leghe analizzate (i cinque grandi campionati, la Championship inglese, i massimo campionati olandese, belga, portoghese e turco) optino per la cancellazione della stagione. Il secondo, invece, che la stagione sia completata a porte chiuse. In generale, nella prima ipotesi il crollo economico sarebbe significativo, mentre nel secondo scenario si avrebbe una “moderata diminuzione” dei fatturati dei club.

I fattori. Per determinare il valore dei calciatori, KMPG fissa alcuni parametri. Anzitutto, si parla di valore e non di prezzo: domanda e offerta potranno incontrarsi su altre cifre, ma l’obiettivo è identificare il valore di mercato dei calciatori. In secondo luogo, i parametri tenuti in considerazione variano dalla minor disponibilità di liquidità alla lunghezza delle nuove sessioni di mercato, passando per l’eta dei calciatori (i giovani sono meno interessati da diminuzioni di valore) e per i rispettivi contratti.

Le perdite per i campionati. Lo studio (che vi invitiamo a consultare, qui in inglese) analizza le perdite di valore dei campionati sotto il punto di vista della diminuzione di valore dei calciatori. Non si fa quindi riferimento a ulteriori. Da questo punto di vista, il crollo più significativo in termini assoluti sarebbe quello della Premier League: la massima serie inglese perderebbe infatti quasi 3 miliardi di euro, passando dai 10,5 miliardi di febbraio 2020 a un valore complessivo di 7,8 (-25,4%) in caso di annullamento della stagione o 8,7 (-17,4%) in caso di suo completamento a porte chiuse.

La Serie A perde meno della Liga. In termini relativi, il campionato più impoverito sarebbe la Super Lig turca, con un crollo del 29,4% o del 17,7% a seconda dei casi. La Serie A passerebbe da un valore complessivo di 5,7 miliardi a 4,2 (-26,1%) o 4,7 (-17,2%) a seconda dello scenario. Valori molto vicini, ma inferiori, a quelli della Liga. Tra i cinque grandi campionati, solo la Bundesliga subirebbe una diminuzione del valore in termini relativi inferiore alla nostra. Mentre di fatto la Ligue 1, che ha già optato per la cancellazione, ha perso 1 miliardo di euro secondo le stime di KMPG.