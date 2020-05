KMPG - Come il Coronavirus cambia il calcio: Juve, -176 milioni con lo stop. Napoli -28,7%

Il calcio non uscirà immune dal Coronavirus, è abbastanza chiaro a tutti. Ma come cambieranno i conti del calcio dopo la pandemia che ha bloccato il mondo? Gli esperti di KMPG, attraverso la piattaforma Football Benchmark, hanno ipotizzato le variazioni nel valore dei calciatori rispetto a febbraio 2020. E le conseguenti perdite per il mondo del pallone.

I due scenari. L’ipotesi di completare la stagione 2019/2020 a porte aperte è da escludere. Per questo, la società olandese ha ipotizzato due scenari. Il primo prevede che le 10 leghe analizzate (i cinque grandi campionati, la Championship inglese, i massimo campionati olandese, belga, portoghese e turco) optino per la cancellazione della stagione. Il secondo, invece, che la stagione sia completata a porte chiuse. In generale, nella prima ipotesi il crollo economico sarebbe significativo, mentre nel secondo scenario si avrebbe una “moderata diminuzione” dei fatturati dei club.

I fattori. Per determinare il valore dei calciatori, KMPG fissa alcuni parametri. Anzitutto, si parla di valore e non di prezzo: domanda e offerta potranno incontrarsi su altre cifre, ma l’obiettivo è identificare il valore di mercato dei calciatori. In secondo luogo, i parametri tenuti in considerazione variano dalla minor disponibilità di liquidità alla lunghezza delle nuove sessioni di mercato, passando per l’eta dei calciatori (i giovani sono meno interessati da diminuzioni di valore) e per i rispettivi contratti.

Quanto perdono i club. Come per i campionati, anche in questo caso lo studio (che vi invitiamo a consultare, qui in inglese) prende in esame le perdite a livello di valore dei calciatori. In termini assoluti, la squadra più colpita è anche la più ricca: il Manchester City, che in caso di cancellazione della stagione passerebbe da 1,243 miliardi di valore a 961 milioni (-22,6%), mentre a porte chiuse si parlerebbe di 1,053 miliardi, con un calo del -15,3% nel valore dei suoi tesserati. In termini relativi, però, il prezzo più alto tra le 20 big più ricche d’Europa lo pagherebbe il Barcellona di Messi, con un crollo del 28,9% (da 1,136 miliardi a 808 milioni) in caso di stop definitivo o del 20,5% (scenderebbe a 903 milioni) in caso di porte chiuse.

Le italiane. Anche in Serie A, la società con più milioni “in meno” sarebbe la Juventus: il valore della rosa bianconera scenderebbe da 751 a 575 milioni (-23,4%) in caso di annullamento della stagione, mentre con le porte chiuse si fermerebbe a 635 milioni (-15,4%). La più colpita in termini relativi sarebbe però il Napoli, con i giocatori di De Laurentiis che scenderebbero da un valore totale di 591 milioni a 421 (-28,7%) in caso di stop definitivo e 474 (-19,8%) con la stagione completata a porte chiuse. Più contenuto in termini percentuali il ribasso dell’Inter: da 653 milioni i nerazzurri passerebbero a 496 (-24%) o 556 (-14,9%) a seconda dello scenario.