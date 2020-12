Koeman attacca LaLiga: "Ci fanno giocare il sabato sera col martedì di coppa. Non ci aiutano"

Ronald Koeman in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Juventus punta il dito contro LaLiga e il suo calendario che non favorisce le squadre spagnole, mettendo a rischio l'incolumità dei giocatori. L'ultimo infortunato è Ousmane Dembele: "Un peccato perdere un altro giocatore dopo un infortunio. È un passo indietro perché stava bene, era migliorato molto fisicamente. Certo ha un certo passato sul tema lesioni e ora deve pensare a recuperare e stare bene. Non capisco tutti questi infortuni ma certo gli orari non aiutano. Se giochi il martedì in Champions devi pensare ad altri orari per la Liga. Noi siamo la squadra che ha giocato 5 partite fuori casa e tutte e 5 la notte. Se giochi il mercoledì hai un giorno per recuperare ma come pensi di giocare alle 21 di sabato quando hai la partita martedì? Questo non aiuta le squadre spagnole".