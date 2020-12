Koeman su De Ligt: "Spiace sia alla Juve e non al Barça, ma ha scelto prima che io arrivassi"

Ronald Koeman in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Juventus parla del connazionale Matthijs de Ligt, allenato in Nazionale. Rimpiange di non averlo al Barcellona, considerato l'interesse dei blaugrana la scorsa estate? "Matthijs è un grande giocatore e nonostante la sua giovane età ha già tanta esperienza. Vogliamo sempre avere i migliori giocatori e lui lo può diventare nel suo ruolo, considerata l'età e considerato il fatto che è nel giro da molti anni. È una bravissima persona, cerca di migliorarsi sempre. E spiace per me che giochi alla Juve e non qui ma è successo prima che io arrivassi".