Koeman valuta un cambio anche in porta: stasera con la Juve può partire titolare l'ex Neto

vedi letture

Ultimissime di formazione per quel che riguarda il Barcellona ed in particolar modo il portiere che dovrà proteggere la porta blaugrana dagli assalti di CR7 e compagni. In particolare, spiega Sport, contro la Juventus potrebbe giocare nuovamente l'ex Neto. Titolare all'andata a Torino e nella doppia sfida col Ferencvaros, il brasiliano ha lasciato il posto al titolare Ter Stegen per il doppio incontro con la Dinamo Kiev, una volta rientrato dall'infortunio. Stasera però, con la qualificazione già certificata, il tecnico Koeman potrebbe dare ancora spazio a Neto. Una decisione ultima in tal senso sarà presa a ridosso del match.