© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centrocampista dell'Atletico Madrid Koke, al termine della sfida vinta contro la Juventus, ha parlato in zona mista delle chance di passaggio del turno: "Il Wanda Metropolitano? Non sarà mai come il Calderon, ma stiamo creando una nuova essenza anche in questo stadio. Abbiamo fatto un bel passo in avanti, ma anche a Torino servirà una gara perfetta. Secondo me adesso siamo al 51% di possibilità di qualificazione".