Koke non ha paura della Juve: "Dipenderà da come giocheremo noi"

Fonte: Inviato a Torino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Niente paura per Koke. Il centrocampista dell’Atletico, in conferenza stampa alla viglia della gara di ritorno contro la Juventus, non si fa problemi nell’indicare quale sarà l’elemento determinante nella partita di domani: "Mi preoccupa di più come giocheremo noi, sarà fondamentale iniziare con tanta intensità. Sappiamo di aver ottenuto un risultato positivo, ma può succedere di tutto. Dovremo entrare bene in campo, loro hanno un ottimo gioco aereo e i tifosi li appoggeranno".

Domani vi immaginate un assedio sin da subito?

"Già in passato abbiamo affrontato partite molto difficili, loro attaccheranno in tutti i modi ma noi saremo pronti. Vogliamo passare a tutti i costi e sappiamo che il risultato dell'andata non è definitivo. Mancano 90 minuti per passare il turno".