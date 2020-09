"Kolarov ci piace, c'è una trattativa con la Roma". Ausilio conferma l'obiettivo per Conte

Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, ha confermato l'esistenza di una trattativa per Aleksandar Kolarov, difensore della Roma, a Sky Sport. "C'è una negoziazione con la Roma e col calciatore. La cosa è fatta in modo trasparente. Non è dell'Inter, ci sono cose da portare avanti, c'è un lavoro da fare e vedremo come andrà".