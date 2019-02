© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'esterno della Roma Aleksandar Kolarov ha parlato a Soccer AM a margine di un evento promozionale, come riportato da Vocegiallorossa.it: "Il mio arrivo a Roma? Dopo aver parlato col direttore sportivo ho chiamato Dzeko per chiedergli come fosse il club e tutto quanto. Sì, la mia decisione finale l’ho presa dopo la telefonata con lui. Kluivert? È arrivato quest’estate e fino ad oggi è già migliorato tantissimo. Quando sei giovani devi aspettarti che ci sia una gara fatta bene, una meno. È un ragazzo serio, lavora e migliora ogni giorno. Può avere il successo che ha avuto il padre, anche se sono giocatori diversi".