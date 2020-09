Kolarov, la prima intervista e il ruolo di vice Bastoni: all'Inter manca ancora un esterno sinistro

Non una intervista banale, a cospetto di tante dichiarazioni di circostanza rilasciate ai siti ufficiali dopo la definizione dei trasferimenti. Aleksandar Kolarov due giorni dopo il suo trasferimento dalla Roma all'Inter ha chiarito il suo ruolo nella squadra di Antonio Conte nella prossima stagione. "Ora - ha dichiarato - mi trovo benissimo come terzo centrale di sinistra, l'ho fatto a Roma e al City con Guardiola. Visto che l'Inter ha sempre il possesso palla mi trovo bene lì". Il terzino serbo è quindi operazione pensata all'Inter per mettere alle spalle di Alessandro Bastoni, classe '99 reduce da un'ottima stagione, un elemento di esperienza. Un'alternativa più che valida per affrontare la stagione 2020/21.

Implicitamente, Kolarov ha chiarito che la lacuna sulla fascia sinistra non è stata quindi ancora colmata. Al momento l'Inter ha tre esterni a sinistra: Ashley Young, Dalbert e Kwadwo Asamoah, ma questi ultimi due sono chiaramente fuori dal progetto e la società tramite i rispettivi procuratori sta lavorando per piazzarli altrove. E in tutto questo non tornerà Biraghi, con la Fiorentina che oggi tramite il ds Pradè ha dichiarato di puntare molto su di lui per la prossima stagione.

Nella rosa dell'Inter resta quindi una lacuna: manca una alternativa all'ex Manchester United, che a 35 anni non può essere l'unica certezza di Conte sulla fascia mancina.