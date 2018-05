Kondogbia-Cancelo, scambio possibile a determinate condizioni

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come riporta Marca, il Valencia ha intenzione di esercitare l'opzione di acquisto per Geoffrey Kondogbia. Il centrocampista francese costerà al club spagnolo 25 milioni, che potrebbero però tornare indietro perché l'affare è legato all'operazione Cancelo, per il quale la richiesta di 39 milioni è giudicata troppo alta dai nerazzurri. L'accordo potrebbe concretizzarsi qualora il Valencia decidesse di fare un piccolo sconto, in cambio però della riduzione del 25% sull'eventuale futura rivendita dell'ex Monaco.