Kondogbia: "Spalletti volevo tenermi all'Inter, ma ha capito le mie esigenze"

Lunga intervista concessa ai taccuini di Superdeporte da Geoffrey Kondogbia, nuovo centrocampista del Valencia. Il calciatore francese è tornato sul suo addio all'Inter: "Per me è stato un mese difficile perché volevo scoprire nuove cose e affrontare una nuova sfida col Valencia. E questo non era il desiderio del mio club. Tuttavia, ancora oggi devo ringraziare l'Inter perché alla fine mi hanno ascoltato. Spalletti? Voleva facessi parte di quel gruppo, ma gli sono grato. E' una persona che sa ascoltare e alla fine ha reso più facile il mio trasferimento qui".

Infine, sul diritto di acquisto fissato a 25 milioni di euro dal Valencia: "Il prezzo dell'opzione d'acquisto non sono io a fissarlo. Il mio obiettivo è aiutare la squadra a giocare il meglio possibile, lavorare per essere migliore e poi il prezzo non è qualcosa che decido io, ma il proprietario. Ancora oggi sono di proprietà dell'Inter".