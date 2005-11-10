Koopmeiners sfida il fratello: "Mia mamma non è tesa come papà e nonna. Ha previsto un 2-2"

La sfida di domani sera di Europa League tra l'AZ Alkmaar e la Juventus sarà particolarmente speciale per la famiglia Koopmeiners visto che metterà di fronte Peer e Teun. Proprio il centrocampista dei bianconeri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida: "Abbiamo giocato tante partite da piccoli. Domani sarà una partita speciale e ho giocato anche due amichevoli contro di lui ma domani sarà più bella perché è una sfida ufficiale ma sarà ancora più bella se vincerò contro di lui".

Tuo fratello ha detto che non avrà paura di fare contrasti...

"Lui è molto competitivo però è sempre mio fratello. Domani sarà una bella partita".

Tuo è fratello è più bravo tatticamente?

"Non lo so. Lui era più bravo a scuola domani vedremo in campo".

Hai un consiglio per tua mamma?

"La mamma questa volta non è nervosa come il papà e la nonna. Lei non vede l'ora e non ho consiglio per lei. Poi lei ha previsto un 2-2".

Sul libro scritto insieme a Peer?

"È un libro per i bambini, è la storia mia e di mio fratello, di quando giocavamo nelle Academy, delle avventure avute per strada. Vogliamo fare questo per i bambini e sarà pronto settimana prossima".

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