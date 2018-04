Kostas Manolas, l'angelo di Di Francesco che ha compiuto il miracolo

Fonte: Dal nostro inviato Pietro Lazzerini

© foto di www.imagephotoagency.it

Chissà se Kostas Manolas avrebbe mai sognato di segnare un gol pesante come quello di questa sera. Non è un attaccante, eppure solo in questa edizione della Champions, è già stato determinante in due occasioni: contro il Qarabag e nella maggica notte dell'Olimpico. Serviva un miracolo alla Roma e il difensore greco, dopo aver vestito per 80 minuti i panni del muro, ricordando Walter Samuel e annichilendo letteralmente un mostro sacro come Lionel Messi, ha poi deciso di mettersi le ali e l'aureola per trasformarsi in un angelo. La sua corsa a centrocampo dopo la rete del 3-0, resterà indelebile nel cuore dei tifosi romanisti. Un urlo alla Tardelli, alla Fabio Grosso. Un urlo che non può altro che riecheggiare per tutta la notte in ogni angolo della Città Eterna.

La divina provvidenza ci ha messo lo zampino su quel cross di Under. Manolas sembrava aver già visto la palla depositarsi in rete ancor prima di alzarsi da terra. Una rotazione del collo quasi innaturale che ha permesso al pallone di battere Ter Stegen per la terza volta in una sola notte. Quell'urlo, si è unito a migliaia di altri urli dei tifosi giallorossi, suonando idealmente le campane di San Pietro e risvegliando i sogni di una notte di Champions. Manolas, l'uomo della provvidenza, o semplicemente un difensore che, nonostante il ruolo, ha deciso da un momento all'altro, di cambiare il volto della storia del calcio romano.