Kouame: "Futuro? Sto bene al Genoa, non ho queste preoccupazioni"

"Io cerco di rubare consigli e segreti da tutti gli allenatori. Avevo fatto la stessa cosa con Ballardini e Juric, ma Prandelli mi sta dando un grande aiuto facendomi giocare da esterno". Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Christian Kouame parla così della sua esperienza al Genoa: "All’inizio ho faticato molto, poi ho capito che poteva essere una buona soluzione e mi sono adattato".

Sul futuro, l'attaccante (accostato anche al Napoli) ribadisce la sua idea: "Ho ancora quattro anni di contratto, sto bene qui, non ho in testa preoccupazioni di questo tipo. Un balletto per festeggiare il prossimo gol? Quando sarà il momento, vedrete...".