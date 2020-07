Kouame: "Già pronta la dedica per il primo gol, la Fiorentina è il coronamento di un sogno"

Intervistato da Tuttosport, Christian Kouamé ha parlato così della sua nuova avventura con la maglia della Fiorentina e della dedica già pronta per il suo primo gol in viola: "La dedica è già pronta: la vorrei dedicare alla mia famiglia e a chi mi è stato vicino, ma anche alla Fiorentina che ha creduto in me in un momento complicato della mia carriera. Essere arrivato qui è il coronamento di un sogno dopo le esperienze con Sestese e Prato. Sogno un gol decisivo, ma sotto la Fiesole gremita".

Che effetto le fa indossare la maglia numero 9?

"Fu la maglia di Batistuta: è una grossa responsabilità averla, voglio dare il massimo per onorarla al meglio".