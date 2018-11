Kouamé, manca solo il gol. Preziosi gongola per la nuova stella

Risultato finale: Genoa-Sampdoria 1-1

Come si ferma Christian Kouamé? Chiederlo alla difesa della Sampdoria, che ha faticato non poco per chiudere gli spazi all'attaccante del Genoa. La punta ex Cittadella sta crescendo domenica dopo domenica e le prestazioni sono sotto gli occhi di tutti: il Genoa anche nel derby non ha trovato la vittoria ma, oltre il ritorno al gol di Piatek, ha capito forse definitivamente di avere tra le mani un giocatore che può crescere ancora tanto. Proprio Kouamé ha mostrato un po' tutto il suo repertorio: inserimenti insidiosi, velocità e colpo di testa. Audero gli ha negato la gioia del gol in un paio di occasioni, ma l'attaccante del Grifone è sulla via giusta per diventare la prossima stella della Serie A. Insieme al suo compagno di reparto Piatek, il Pistolero tornato al gol nel derby della Lanterna. Il patron Preziosi, dalla futura cessione di entrambi, già si sfrega le mani.