Kouame: "Non credevo di esordire oggi". E fissa l'appuntamento col gol: "Alla prossima"

Christian Kouame, attaccante della Fiorentina, parla così ai microfoni di Sky Sport dopo aver esordito con la maglia viola, subentrando al posto di Ribery al minuto 75 della partita contro il Cagliari: "Non è mai stato un incubo per me l'infortunio. Mai. Se fossi riuscito a segnare sarebbe stato il top: avevo sognato di farlo, ma l'appuntamento è solo rimandato alla prossima. Le scelte poi le farà il mister, io mi limito a dare il 100% in allenamento. Non pensavo neanche di esordire oggi, credevo più col Parma (ride, ndr)".

I mesi di esercizi sono serviti.

"Ma sì, anche adesso però c'è mio figlio che appena mi vede entrare mi lancia addosso il pallone (ride, ndr)".

Siete tanti in attacco.

"Per me è uguale, sia che giochi io o un altro. Giocherà chi merita, io sono contento lo stesso. Ma quando scendo in campo devo dare il massimo".