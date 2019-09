Kouame top player rossoblù: il Genoa se lo gode, insieme agli esterni

© foto di www.imagephotoagency.it

Due partite, contro Roma e Fiorentina, e due gol. Christian Kouame ha iniziato la sua stagione come meglio non avrebbe potuto e il Genoa si ritrova a quattro punti in classifica anche grazie alle sue reti. Un vero gioiello, una perla, quello messo a segno contro i viola, con un aggancio sontuoso e un tiro che non ha lasciato scampo a Dragowski, ma la sua partita non è stata solo quello. Importantissimo in fase difensiva, nel dar noia agli avversari nella costruzione dell'azione, per un attaccante davvero instancabile. Preziosi ha fatto un vero colpo a trattenerlo e Andreazzoli non può far altro che ringraziarlo sfruttando al meglio le caratteristiche dell'ivoriano.

GLI ESTERNI - Ma il Genoa non è soltanto Kouame e la sfida contro la Fiorentina lo ha fatto vedere eccome. Pinamonti è la sua spalla ideale, la difesa regge bene e anche in mediana la qualità di Schone è affiancata al meglio dalla quantità di Lerager e Radovanovic. Ma le vere sorprese riguardano gli esterni, soprattutto quello a destra, Paolo Ghiglione. Il suo piede è caldo e gli assist in campionato sono già due. Ottimo davvero l'italiano, capace di essere decisivo in entrambe le fasi. Bene anche Barreca a sinistra, con il Genoa che ha avuto il coraggio di riportarlo in Serie A. Insomma, il Genoa funziona, Andreazzoli ha fatto un buon lavoro in questo inizio di stagione e se continuerà così la passata stagione sarà presto soltanto un lontano ricordo.