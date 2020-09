Koulibaly al City? De Laurentiis: "Non si può trattare se non possono parlare con noi..."

vedi letture

Kalidou Koulibaly e il possibile trasferimento al Manchester City. Ne ha parlato quest'oggi Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, nel corso di una conferenza stampa tenuta a Castel di Sangro: "Ho dato una risposta via sms ad un grande giornale inglese. Ho risposto che loro sostengono che i dirigenti del Manchester City non possono parlare direttamente con noi per il problema di Jorginho. Allora voi come pensate si possa alimentare una discussione seria per la cessione di un calciatore?".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Aurelio De Laurentiis