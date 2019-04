Koulibaly, Allan e Insigne. Solo uno dei 3 big è destinato a lasciare Napoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lorenzo Insigne, Kalidou Koulibaly e Allan. Tre giocatori che potrebbero lasciare Napoli al termine della stagione, secondo i rumors di radiomercato. Anche se per SportMediaset solo uno di questi tre è destinato a fare le valigie in estate. Su Allan resta vivo l'interesse del PSG, mentre Koulibaly piace a tutte le big europee, soprattutto il Manchester United. Discorso a parte quello legato a Insigne, per il quale a fine stagione saranno fatte approfondite valutazioni da parte di società, tecnico ed entourage.