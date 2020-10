Koulibaly: "Con Ancelotti ero diventato macchinoso, Gattuso mi ha detto la verità in faccia"

Stoccata a Carlo Ancelotti di Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli stasera tra i migliori in campo contro la Real Sociedad: "Quest'anno il mister mi ha chiesto di tornare al mio livello, mi ha detto semplicemente la verità in faccia e io mi sono messo a disposizione. La stagione è ancora lunga, ci sono tante partite e devo mantenere questo livello. Proverò a farlo con tanto piacere".

In passato era mancata trasparenza?

"No, non era mancata trasparenza. Ma io volevo fare di più. Lo sbaglio è questo. Ancelotti mi ha aiutato sotto tutti i punti di vista, ma fisicamente ero un po' più macchinoso. Quest'anno sono tornato meglio. Ora provo a dare ciò che vuole la gente da me, so che le aspettative sono alte".

