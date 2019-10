Koulibaly: "Da tanto non si vedeva un Napoli così solido, mancato il gol"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, dopo il pareggio ottenuto sul campo del Genk è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Era molto importante uscire da questa partita almeno con un punto. Sapevamo che sarebbe stato difficile, il Genk ha calciatori giovani ma di talento e sapevamo che potevano metterci in difficoltà. Noi abbiamo fatto più o meno, ma non siamo riusciti a fare un gol che poteva liberare tutta la squadra. Dovremo rivedere la partita perché serviva più rabbia, più determinazione. Un gol avrebbe aperto la partita, potevamo farlo e se non lo fai contro queste squadre poi dietro si può rischiare. E' da un po' di tempo che non vedevamo un Napoli così solido, questo mi fa piacere. Non abbiamo segnato, dispiace, ma guardiamo al futuro".

State migliorando l'intesa in difesa? "Dobbiamo essere più determinati. In campionato abbiamo subito troppi gol, mi dispiace perché non è da noi. Dobbiamo far vedere un altro volto del Napoli, se noi siamo solidi dietro liberiamo anche la testa degli attaccanti. Siamo molto positivi, sappiamo di poter fare bene. Sono determinato a fare meglio in campionato".

La cosa più bella del tuo ritorno a Genk? "L'ovazione alla fine della partita, quando tutto lo stadio urla il tuo nome. Questo fa molto piacere".