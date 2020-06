Koulibaly e una richiesta ancora a nove cifre. Che di fatto lo toglie dal mercato

Kalidou Koulibaly non lascerà il Napoli questa estate. Questa mattina, nel corso di una intervista al 'Corriere dello Sport', il numero uno del club partenopeo ha detto che per il difensore senegalese continuerà ad ascoltare solo offerte a nove cifre: “Se si presentassero City, United o Psg con 100 milioni ci penserei ed è probabile che partirebbero, sempre se la sua volontà è quella di andarsene. Un’offerta di 60 non la prendo in considerazione”.

Classe '91, Koulibaly nella gestione Sarri è stato sistematicamente tra i migliori difensori del campionato. La sua crescita con Raul Albiol al suo fianco è stata esponenziale, così come il suo appeal sul mercato: nell'estate 2018 diventa oggetto del desiderio di mezza Premier League, soprattutto del Manchester United. "Abbiamo avuto un’offerta da 100 milioni di euro dalla Premier per lui, ma non trattiamo la sua cessione", dice il 24 luglio 2018 direttamente dal ritiro di Dimaro De Laurentiis, che poi un anno dopo - a settembre 2019 - fa sapere di aver ricevuto la stessa offerta "E' vero, abbiamo avuto un'offerta da cento milioni di euro dalla Premier League per Koulibaly, ma non trattiamo la sua cessione e non lo faremo in futuro". Nel frattempo, Koulibaly rinnova il contratto col Napoli e diventa il giocatore più pagato della rosa.

Quanto vale oggi Koulibaly? Secondo il portale specializzato 'transfermarkt', la sua valutazione attuale è di 56 milioni di euro. Ancora più bassa la valutazione del CIES, che fa oscillare il valore del difensore senegalese - 29 anni sabato prossimo - tra i 30 e i 40 milioni di euro. Valutazioni che tengono conto di una ultima stagione molto difficile (due partite negli ultimi sei mesi) e di un'età che ormai inchioda l'investimento Koulibaly solo al presente.

Con questo scenario, difficile pensare allora che Koulibaly possa andare via. Le parole di De Laurentiis aprono la strada a una sua permanenza anche per il prossimo anno: un'idea già approvata da Gattuso, che lo considera elemento molto importante anche per il Napoli che verrà.