Koulibaly-Maksimovic contro il Lecce, Gattuso: "Ho sbagliato, lo so. Ma vanno fatti giocare"

Nel corso della conferenza stampa odierna, tenuta alla vigilia della sfida contro il Cagliari, l'allenatore del Napoli Gennaro Gattuso è tornato sulle scelte di formazione contro il Lecce nell'ultima di campionato: "A Manolas era nata la figlia e non l'avevo mandato a casa. Ha perso due giorni d'allenamento e quando hai una squadra che s'allena bene, sempre a 300 km/h e poi un giocatore non si allena un paio di giorni per lui non è facile. Sapevo che Koulibaly e Maksimovic non giocavano da tanto e potevano avere difficoltà col Lecce. Ho commesso un errore, lo so bene. Ma i giocatori vanno fatti giocare, non bastano gli allenamenti. Quella scelta era dovuta al fatto che Manolas non s'era allenato per tre giorni. Di solito la prima partita quando stai fermo da un po' la fai bene, poi arranchi dopo. Se si allenano bene e non li facciamo giocare è difficile, ma ci sta che possano fare prestazioni negative. Ho parlato con lo staff due giorni fa, abbiamo buttato giù qualcosa su come gestire questo periodo da una partita ogni tre giorni, su chi dovrà riposare e chi no".

