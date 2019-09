© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly, in una lunga intervista a Il Corriere dello Sport ha parlato del caso razzismo, dopo gli ululati di San Siro della scorsa stagione e quelli indirizzati a Lukaku durante la sfida contro il Cagliari. "Il razzismo negli stadi va sconfitto ma per riuscirci, ancor prima che leggi dello Sport, serviranno quelle dello Stato, deterrenti che aiutino a frenare queste insani abitudini. Si faccia come in Inghilterra, si proceda con le espulsioni, anche a vita se necessario, altrimenti rischieremo di essere prigionieri delle minoranze. A San Siro rimasi stupito, perché Milano è una città cosmopolita, la più europea delle metropoli italiane".