© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Manchester United su Kalidou Koulibaly? Josè Mourinho non lo nega. "Non posso rispondere, dire se sia vero o meno. L'unica cosa che posso dire è che è un giocatore del Napoli". Nessuna smentita, come suo solito, ma il giocatore, riporta il Mirror, è fortemente nel mirino dei Red Devils.