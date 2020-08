"Kounde insegna, D. Carlos fa disperare Dzeko": i migliori in Siviglia-Roma per Estadio Deportivo

Koundé, Diego Carlos, Reguilon ed En-Nesyri. Sono stati questi, secondo Estadio Deportivo, los hombres del partido tra Siviglia e Roma, vinto 2-0 dagli andalusi. Se i due difensori hanno offerto rispettivamente "una lezione negli anticipi" e "una muraglia che ha fatto disperare Dzeko", il laterale di proprietà del Real Madrid "non ci ha pensato due volte nel lanciarsi a tu per tu con Pau Lopez e trafiggerlo per l'1-0", mentre l'attaccante marocchino, oltre a segnare il raddoppio, "non si è mai stancato di pressare e di cercare spazi, facendo tutto bene sia con la palla che senza". Per tutti e quattro, quindi, voto 9/10 sulle pagine del noto quotidiano di Siviglia.

