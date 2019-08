Kovac: "Perisic-Bayern? Non so chi arriverà, ma prenderemo qualcuno"

L'allenatore del Bayern Monaco, Niko Kovac, ha parlato così in conferenza stampa del possibile arrivo dall'Inter di Ivan Perisic: "Ho letto poco, non so chi abbia detto cosa. Quello che so è che prima di comprare pensiamo a quello di cui abbiamo bisogno, la decisione deve essere unanime. E lo stesso vale per i giocatori in uscita. Non faccio nomi, dico solo che i nostri dirigenti sono al lavoro, quindi sono certo che arriverà qualcuno prima del 2 settembre'', le parole del tecnico dei bavaresi. Intanto, smentite a parte, Perisic sembra sempre più vicino al ritorno in Bundesliga.