Kownacki chiude al ritorno: "Sampdoria scorretta, voglio solo il Fortuna"

L'attaccante di proprietà della Sampdoria, nonché capitano della Polonia Under 21, Dawid Kownacki ha parlato così a Super Express dell'Europeo di categoria appena concluso e del suo futuro, chiudendo nettamente le porte al ritorno in blucerchiato dopo il prestito al Fortuna Dusseldorf: "Con la mia Polonia abbiamo fatto un buon torneo. Se il Belgio avesse pareggiato con la Spagna saremmo andati in semifinale, le sensazioni sono sicuramente positive. Abbiamo fatto del nostro meglio".

È reduce dal prestito al Fortuna Dusseldorf degli ultimi sei mesi, cosa ci sarà nel suo futuro?

"Non so niente al momento. Durante l'Europeo i dirigenti del Fortuna hanno parlato con la Sampdoria, volevano pagare una cifra importante per acquistarmi, ma i blucerchiati hanno alzato il prezzo e i colloqui sono scemati. Sinceramente non riesco a immaginare un mio ritorno alla Sampdoria. Non vedo là il mio futuro. Anche dopo la gara con l'Italia tanti tifosi blucerchiati mi hanno fatto capire che non vogliono più vedermi a Marassi, questo per me è un segnale chiaro".

Come giudica il comportamento della Sampdoria?

"Non giusto. Sta succedendo una cosa simile a quanto accaduto in inverno. C'era un accordo col Fortuna sul riscatto, poi dopo due giorni di trattative i blucerchiati hanno ricambiato le carte in tavola. Il Fortuna mi vuole e io voglio restare al Fortuna. Spero vivamente che questa situazione possa risolversi. Ripeto: io voglio solo il Fortuna!".