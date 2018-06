Kownacki contro Piatek. Così la Polonia conquista Genova e l'Italia

© foto di Federico Gaetano

Ventitre primavere, Krzysztof Piatek è il nuovo attaccante polacco del Genoa. Ne ha due più di Dawid Kownacki che, imberbe, ha scelto a neppure vent'anni di lasciare casa, la patria, per sbarcare a Genova. Il giovane puntero di Gorzow Wielkopolsi è stata una delle piacevoli rivelazioni dell'ultimo campionato blucerchiato e l'ennesimo segno che la Serie A è terra perfetta per i calciatori polacchi. In principio furono, nell'estate del 1982, Zdigniew Boniek alla Juventus e Wladyslaw Zmuda all'Hellas Verona i capostipiti di una fortunata generazione. Che, però, ha poi visto nello scorso millennio solo Piotr Czachowski in una grigia parentesi a Udine come Dariusz Adamczuk arrivare in Italia, col solo Marek Kozminski a lasciar degna traccia di sè. Poi la storia è cambiata, il calcio polacco pure e i talenti si sono fatti intravedere, sentire e hanno poi lasciato impronte importanti. Piatek viene da un campionato domestico con ventuno reti in una stagione e, seppur la lega non sia all'altezza di quella italiana, il calcio insegna che chi sa far gol, lo sa fare ovunque. Kownacki, figlio della prestigiosa scuola del Lech Poznan, ne ha fatti cinque in Serie A e otto complessivi, con la media di uno ogni centoquindici minuti, alla prima stagione in Italia. Genova parla polacco. Ma, visti i risultati, la sensazione è che non sia finita qui.