Kownacki sbaglia dal dischetto, Cragno eroe: Cagliari-Samp 0-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un tempo per parte, risultato tutto sommato giusto. Alla Sardegna Arena finisce a reti bianche il match tra Cagliari e Sampdoria, che muovono la classifica con un punto che, in fin dei conti, accontenta più la formazione isolana. I rimpianti maggiori sono degli ospiti, che hanno colpito due pali e sprecato un calcio di rigore nel finale.

Poche sorprese nelle due formazioni. Giampaolo manda in campo l'11 titolare, Maran dà fiducia a Cigarini in cabina di regia e schiera Pisacane con Klavan al centro della difesa. Primo tempo di marca sarda, ma i ragazzi di Maran non riescono a sbloccare il punteggio anche a causa di un super-Audero, che è miracoloso sul colpo di testa ravvicinato di Farias. La Samp non riesce a rendersi pericolosa: la manovra è lenta, le idee sono poche.

All'intervallo Giampaolo si fa sicuramente sentire, perché quella che entra in campo è una squadra totalmente diversa. E le occasioni sono quasi tutte di marca blucerchiata: dopo un palo colpito da Farias con un bel destro a giro, Cragno è bravissimo a fermare Defrel in uscita bassa; poco più tardi, l'ex Sassuolo si divora il vantaggio colpendo la traversa a porta spalancata con un colpo di testa in tuffo. Alla mezzora Linetty si inventa una splendida conclusione a giro dal vertice sinistro dell'area, ma trova il terzo legno della serata. Negli ultimi venti minuti le squadre sembrano accontentarsi e prevale l'equilibrio, ma al 90' Andreolli stende Defrel in area, costringendo Rocchi a fischiare un calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Kownacki, Cragno si supera e regala un punto importante ai suoi.