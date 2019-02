Kozminski: "Milik più completo di Piatek. Zielinski come Pirlo"

A Radio Marte nel corso della trasmissione Si gonfia la rete è intervenuto Marek Kozminski, vice presidente della Federazione polacca: “Abbiamo tanti giocatori polacchi, soprattutto in Italia, che stanno facendo bene e sono giovani per cui ancora in crescita. Sono andati via dal Paese abbastanza presto e si sono formati calcisticamente parlando all'estero e adesso li ammiriamo sperando poi che questo ci dia conforto per la Nazionale. La Nazionale polacca ha sempre giocato con massimo due attaccanti, è difficile giocare con tre, ma adesso abbiamo abbondanza davanti. Piatek segna molto, Lewandowski è una stella per noi e poi c'è Milik. Piatek e Milik sono diversi, uno è centravanti puro, l'altro può giocare davanti, ma anche in altri ruoli e quindi credo che Milik sia più completo. Zielinski è un calciatore eccezionale, ma si fa comandare ancora dalla sua testa. E' già successo che si è spento: deve formare la sua personalità anche perché è un ragazzo dolcissimo e non sembra un giocatore per la sua bontà d'animo. Spero che Ancelotti riesca a completare Zielinski. A me sembra un po' Pirlo: hanno avuto gli stessi problemi, poi la storia di Pirlo la conosciamo mentre Zielinski ha tutto per diventare tra i primi 5 al mondo, ma deve dimostrarlo. Boniek ha sempre sostenuto Milik, ha sempre pensato che potesse fare bene, ma il sogno nel cassetto del presidente è vedere esplodere Zielinski perché secondo lui, e sono d'accordo, ha qualcosa in più. Milik ci ha fatto vincere con la Germania per cui gol importanti ne ha segnati. E' uno degli undici, non ci si può aspettare da lui che da solo vinca le partite, ma con un Napoli a grandissimi livelli ne beneficia anche lui. Ora però può solo fare bene anche perché ha superato l'infortunio e mentalmente e fisicamente sta bene. Bereszynski è molto rapido e resistente: può giocare a destra e sinistra e offre qualità e continuità”.