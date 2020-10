Krause: "Vorrei un Parma come il mio Alta Langa Zero, zero zuccheri aggiunti e puro al 100%"

Intervista concessa al quotidiano 'La Repubblica' da Kyle Krause, nuovo presidente del Parma che ha spiegato il suo progetto. E perché ha acquistato il club emiliano in piena pandemia: "Questo flagello finirà, ma dobbiamo seguire procedure e protocolli. Da mesi non stringo la mano a nessuno e non tolgo mai la mascherina. Lo sport è minacciato dal virus però non deve arrendersi, anche se la salute viene prima di tutto".

Krause ha poi detto che il Parma, per questa stagione, punterà a una salvezza tranquilla. E quando gli è stato chiesto un paragone tra il suo Parma e un vino, l'imprenditore statunitense ha risposto così: "Vorrei un Parma come il mio Alta Langa Zero: zero zuccheri aggiunti, puro al cento per cento. E naturalmente frizzante