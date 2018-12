© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Toni Kroos e Diego Godin. Sogna in grande l'Inter in vista del mercato che verrà. Lo fanno Giuseppe Marotta e Piero Ausilio. A Madrid, sponda Real, pensano che un nome ideale per l'attacco possa essere quello di Mauro Icardi e allora la trattativa con il centrocampista tedesco potrebbe essere imbastita proprio con entrambi i nomi in ballo. Per Diego Godin, invece, è derby con il Milan in vista della prossima estate.