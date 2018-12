© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Inter cerca un gigante per il mercato che verrà. Il punto lo fa Il Corriere dello Sport oggi in edicola. Il profilo ideale individuato sarebbe quello di Toni Kroos che ha però una maxi clausola irraggiungibile con il Real Madrid. In Italia, invece, l'obiettivo numero uno resta quello di Sergej Milinkovic-Savic della Lazio che difficilmente costerà i 150 milioni di euro che Lotito ha detto di aver rifiutato.