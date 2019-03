© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il grande colpo estivo a centrocampo solo in caso di qualificazione alla prossima Champions League. In casa Inter, bisognerà necessariamente arrivare tra le prime quattro se si vorrà poi dare l'assalto a un top player per rinforzare la linea mediana. Ivan Rakitic, Luka Modric e Toni Kroos sono i sogni del club nerazzurro, ma senza Champions è da escludere che uno di loro possa sbarcare ad Appiano Gentile la prossima estate.