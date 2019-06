Kroos su Ronaldo: "Il suo trasferimento ha fatto felici tutti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, è intervenuto a Sport Bild per parlare della sua avventura con le merengues. Tra i tanti temi toccati anche il trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus: "Normale che manchi uno come lui. Ha deciso molte partite da solo. Il suo trasferimento alla Juventus ha fatto felici tutti: la società, per i soldi incassati, e lui, che voleva nuove sfide".