Krunic: "Ho pianto quando ho trovato l'accordo col Milan, mai pentito di questa scelta"

Il centrocampista del Milan, Rade Krunic, ha risposto così alle domande dei tifosi rossoneri durante la Q&A sulla pagina Instagram del club: "Ho pianto quando ho trovato l'accordo con il Milan ed ero sicuro di arrivare in rossonero. I tifosi sono straordinari, è sempre una grande emozione giocare a San Siro. Loro apprezzano il fatto che do sempre il massimo. Il Milan mi è sembrato fin da subito un grande club. Ero molto soddisfatto, come lo sono ora".

A chi si ispira?

"Mi ispiro a Iniesta, è sempre stato uno di quelli che mi è piaciuto di più. Mi piace il suo stile di gioco, mentre da bambino i miei idoli erano Kakà del Milan e Ronaldinho del Barcellona".

Numero di maglia?

"Non l'ho scelto per caso. Il mio numero preferito è il 33 e, quando c'è la possibilità, lo prendo sempre".

Come procede la quarantena?

"Sono stato a casa come tutti. Mi sono allenato, ho imparato a cucinare e ho guardato come sempre le serie tv, oltre a giocare alla play-station".

Cosa pensa dei suoi compagni Ibrahimovic e Rebic?

"Ibra, lo sanno tutti, è un campione. Anche Rebic ha fatto vedere quello che sa fare, è un grande giocatore".

Qual è il suo sogno?

"Prima di tutto spero che tutti stiano bene. E poi spero di fare un gol importante che permetta al Milan di giocare in Europa l'anno prossimo".

Qual è l'avversario più forte che ha affrontato?

"Ho giocato contro tanti giocatori forti, ma se devo sceglierne uno dico Dybala".