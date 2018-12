Krunic illude, Mirallas la riprende. Fiorentina-Empoli è 1-1 all'intervallo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un bell'Empoli, concreto ed equilibrato, mette in grandissima difficoltà una Fiorentina a tratti scollata e senza idee. Ma alla fine del primo tempo il risultato è 1-1 grazie alle reti di Rade Krunic e Kevin Mirallas.

Dopo un quarto d'ora di studio è l'Empoli a farsi vedere dalle parti di Lafont col solito Caputo, bravo a lavorare col corpo, mandare fuori tempo Pezzella e concludere in porta. Ma Lafont è attento e para senza problemi. La Fiorentina prova a scuotersi e trova la rete, al 18esimo, con Biraghi su cross di Chiesa. Ma l'arbitro annulla per un fuorigioco millimetrico poi confermato dal VAR. Quello centrale è però il momento migliore dei viola che al 23esimo vanno vicinissimi al gol del vantaggio con Vitor Hugo. Il brasiliano però, lasciato colpevolmente solo al centro dell'area, di testa manda clamorosamente fuori.

GOL SBAGLIATO, GOL SUBITO - Sul ribaltamento di fronte ecco il vantaggio empolese: Traore conquista palla a centrocampo e fa correre Antonelli. Passaggio per Caputo che dal fondo mette al centro e trova Krunic, nell'occasione marcato a distanza da Biraghi. Il centrocampista, da pochi passi, non ha problemi a insaccare il pallone del vantaggio.

PARI VIOLA - La Fiorentina, colpita, prova a reagire di nervi, ma i due tiri fuori di Chiesa sembrano davvero troppo poco. A 5 minuti dal termine del primo tempo però l'Empoli abbassa la propria concentrazione e subisce il pari: Gerson vede Simeone fra le linee, palla per l'argentino che premia la corsa profonda di Mirallas che da solo davanti a Provedel non ha problemi a pareggiare, al minuto 40.