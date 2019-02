© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gran gol di Rade Krunic, il bosniaco sbocca Empoli-Sassuolo poco dopo la mezz'ora con uno slalom inarrestabile. Coast to coast dal centrocampo alla porta: una grande incursione centrale, agevolata anche dal bel movimento di Farias, che porta il numero 33 di Iachini a tu per tu con Consigli. Tocco morbido sul portiere in uscita e pallonetto in rete. Empoli-Sassuolo è 1-0 al 34': gol di Krunic.