Krunic non sfigura, Calabria non è sufficiente: i voti di TMW

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

MILAN-LAZIO 1-2

Donnarumma 5,5 - La sua giornata di lavoro inizia presto, perché Immobile ha intenzione di mantenere il ritmo. Gli dice di no una volta, poi è incolpevole sull'1-0. Ricomincia subito dopo su Correa. Sbaglia tre uscite alte, rischiando.

Calabria 5,5 - Beccato da San Siro quando sbaglia un cross, viene tagliato dai passaggi filtranti di Luis Alberto in un paio di occasioni.

Duarte 4 - Viene bruciato da Immobile in occasione del primo gol, traballante anche sul 2-1 perché prima spazza centralmente, poi si perde l'unico attaccante che dovrebbe guardare. Bocciato.

Romagnoli 6 - Fa un po' meglio del compagno di reparto, stando dietro al capocannoniere del campionato. Prova a recuperare su Correa, ma non può umanamente.

Hernandez 6,5 - Scatti lunghissimi, scucchiaiata per l'1-1, qualche tentativo dalla distanza. Ha personalità e sembra il miglior acquisto fatto fin qui.

Paquetà 5,5 - Fa fatica, prova ad accendere la luce ma non ci riesce con continuità (dal 54' Leao 5 - Entra in punta di piedi, lo si vede quando ha la palla per segnare e viene rimontato da Milinkovic. Poi non si vede mai)

Bennacer 6 - Migliora molto rispetto alla sfida contro la SPAL, forse perché chiede palla e ha più personalità.

Krunic 6,5 - Fa bene, galleggiando a metà campo e cercando di mettere la museruola a Milinkovic-Savic. Il serbo non è in grande serata, probabilmente è anche merito suo.

Castillejo 6,5 - È sfortunato perché dopo trequattro minuti deve uscire. Gioca bene, salta l'uomo spesso, sembra ispirato, ma dura poco. Esce in lacrime (dal 34' Rebic 5 - Si presenta al primo pallone con un colpo di testa che finisce a lato. Senza però riprovarci più).

Piatek 6,5 - Ha voglia di segnare, in tutti i modi, quando vede la palla e la porta scarica sempre con forza. Provoca l'autogol di Bastos con un movimento da attaccante.

Calhanoglu 6,5 - Cerca di prendersi la squadra sulle spalle, soprattutto con i calci piazzati. Prova il gol Olimpico, direttamente dalla bandierina.